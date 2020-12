We verwachten dat de olieprijs zal stijgen en dat de Canadese dollar zal meesurfen op het positieve sentiment rond olie en grondstoffen.

Terugblik op 2020

Canada is het eerste land dat als gevolg van de coronacrisis zijn AAA-status verliest. Het ratingbureau Fitch heeft de rating een trapje verlaagd naar AA+. Canada heeft wel nog een toprating bij S&P en Moody's. Het land stevent af op een begrotingstekort van 12 procent. Canada beschikt wereldwijd over de derde grootste oliereserves. Het herstel van de olieprijs in de tweede helft van 2020 ondersteunde de Canadese dollar. Er bestaat een sterke correlatie tussen de Canadese dollar en de olieprijs. Maar ten opzichte van de euro verloor de Canadese munt dit jaar ongeveer 5 procent van zijn waarde. De centrale bank heeft de rente fors verlaagd naar 0,25 procent. Ook heeft ze een aankoopprogramma van obligaties om de kredietkraan open te houden. Dat is belangrijk, want ook Canada ontsnapte niet aan het covid-19-pandemie.Dankzij de grote reserves aan natuurlijke rijkdommen (ertsen, olie) staat Canada ook volgend jaar sterk. Petroleum is het belangrijkste exportproduct en de rol daarvan is nog lang niet uitgespeeld. Als de wereldeconomie in 2021 weer in betere doen zal zijn, zullen de grondstofprijzen wellicht stijgen. De Canadese economie zal daarvan profiteren. De sterke stijging van de vastgoedprijzen weegt op het budget van veel Canadezen. Maar de schuldgraad bij de gezinnen lijkt wel af te nemen.Een obligatie in Canadese dollar biedt ongeveer 1,1 procent meer rendement dan een vergelijkbare obligatie in euro. Bovendien zal de munt profiteren van de heropleving van de wereldhandel. We verwachten dat de olieprijs zal stijgen en dat de Canadese dollar zal meesurfen op het positieve sentiment rond olie en grondstoffen.