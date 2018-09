Cannabis maakt ook beleggers high

Er zijn serieuze hypekenmerken. Zo kwam op 20 juli Tilray,een producent van medicijnen op basis van cannabis, naar de beurs tegen 20 dollar. Twee maanden later is het aandeel 120 dollar waard. Na een explosieve start van het jaar, was er een veel kalmere periode. Maar de jongste weken is opnieuw sprake van forse koersstijgingen in de sector. Tussen midden augustus en midden september bedroeg de gemiddelde koersstijging liefst 38 procent. Voor- of tegenstander, de vaststelling is onomstotelijk dat het om een sterke groeimarkt kan gaan.

...