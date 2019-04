De Chinese aandelenmarkten kenden dit jaar een vliegende start.

De Chinese aandelenmarkten kenden dit jaar een vliegende start. De Shanghai Composite klom in 2019 bijna 30 procent hoger, terwijl de CSI300, de grootste 300 aandelen die op de beurzen van Sjanghai en Shenzhen noteren, zelfs 35 procent liet bijschrijven. De klim moet wel in het juiste perspectief worden gezien. 2018 was een bar slecht jaar voor Chinese aandelen met een gemiddelde koersdaling van een derde. De correctie weerspiegelde de vrees voor een escalerende handelsoorlog tussen China en de Verenigde St...