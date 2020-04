De drie belangrijke beursgenoteerde cruisebedrijven hebben één ding gemeen. Hun aandelen verloren zowat 80 procent in enkele weken. De grootste klap viel eind februari. Dat heeft alles te maken met het nu al historische covid-19. 95 procent van alle aandelen ter wereld hebben al serieuze koersaverij opgelopen door het coronavirus, maar bij Carnival Corp, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line is de val toch nog van een andere dimensie.

Toerisme lamgelegd

Alle aandelen van bedrijven die op één of andere manier te maken hebben met de reissector zijn zwaar teruggevallen. Het gaat zo hard bergaf dat de koersniveaus zeer aantrekkelijk lijken. Door de dreun die de cruisemaatschappijen hebben gekregen, ogen de aandelen spotgoedkoop (zie tabel). Royal Caribbean Cruises kost amper 4,5 keer de winst. Maar het kan nog goedkoper. Bij Carnival Corp en Norwegian Cruise Line zitten zelfs aan amper 3,7 de winst. Al even aantrekkelijk oogt de waardebepaling op basis van het dividendrendement. Voor Royal Caribbean komen we aan 7,6 procent en voor Carnival zelfs aan bijna 13 procent. Cijfers die te mooi lijken om waar te zijn. Ze zijn nochtans reëel, omdat we ons baseren op basis van de jaarwinst van en het uitgekeerde dividend in 2019.

...

Alle aandelen van bedrijven die op één of andere manier te maken hebben met de reissector zijn zwaar teruggevallen. Het gaat zo hard bergaf dat de koersniveaus zeer aantrekkelijk lijken. Door de dreun die de cruisemaatschappijen hebben gekregen, ogen de aandelen spotgoedkoop (zie tabel). Royal Caribbean Cruises kost amper 4,5 keer de winst. Maar het kan nog goedkoper. Bij Carnival Corp en Norwegian Cruise Line zitten zelfs aan amper 3,7 de winst. Al even aantrekkelijk oogt de waardebepaling op basis van het dividendrendement. Voor Royal Caribbean komen we aan 7,6 procent en voor Carnival zelfs aan bijna 13 procent. Cijfers die te mooi lijken om waar te zijn. Ze zijn nochtans reëel, omdat we ons baseren op basis van de jaarwinst van en het uitgekeerde dividend in 2019.Maar we weten allemaal dat 2020 geen 'gewoon' jaar zal worden. De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat het toerisme tijdelijk is stopgezet. Ook de cruisesector ligt al minstens tot het einde van de maand stil. Maar niemand kan geloven dat het in mei en zelfs nog later al anders zou zijn dan dat de majestueuze cruiseschepen aan de kade blijven. Cruciaal is uiteraard wat er deze zomer gebeurt. Maar de perspectieven zijn niet gunstig. Typisch voor cruises is dat ze enkele duizenden mensen van overal laten inschepen in verschillende havens om ze dan te laten meevaren, vaak naar andere werelddelen.Zelfs als de maatschappijen deze zomer zouden mogen varen van de autoriteiten, is het de vraag of de reizigers nog wel mee willen. Iedereen herinnert zich nog dat de Diamond Princess, van het grootste cruisebedrijf Carnival Corp (105 cruiseschepen) al in het begin van de coronacrisis in Japan in quarantaine werd geplaatst en de reizigers vaak in hun kajuit opgesloten zaten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hadden bijna 700 van de passagiers positief getest op covid-19. Maar ook de rest moest dagenlang geïsoleerd aan boord blijven.Ook de Grand Princess ondering dat lot voor de kust van Californië. Het cruiseschip voer op 9 maart de baai van San Francisco binnen om aan twee weken quarantaine te beginnen na een uitbraak van het coronavirus. 21 mensen aan boord testten positief op covid-19.De cruisesector had het afgelopen decennium de wind in de zeilen als snelst groeiend segment in de toerismesector, die ook steeds een jonger en mondialer publiek wist aan te spreken. Voor specialisten is het nog geen uitgemaakte zaak of en in welke mate dit virus de opmars van deze vakantieformule zal stuiten. Alles zal afhangen van de duur van de crisis. Zoals het er vandaag uitziet, is het einde niet voor morgen.De crises uit het verleden kunnen we niet volledig als leidraad nemen. Voorheen waren er rampen die pijnlijk waren, maar de gevolgen waren ook tijdelijk. Toen maakten de koersen ook een duik, maar bleek het pessimisme telkens overdreven. Nemen we het voorbeeld van het zinken van de Costa Concordia in 2012, waarbij 32 passagiers omkwamen. Het deed de koers een flinke duik maken, maar achteraf bleek de schade in de omzet en de winst beperkt en hadden de inkomsten van Carnival er nauwelijks onder geleden.Deze keer zal het moeilijker worden om de situatie recht te trekken. Verwacht wordt dat het lastiger wordt om oudere passagiers, die doorgaans het gros van het cliënteel uitmaken, aan boord te lokken. Ze nemen een groter risico als ze door een virus worden getroffen.Het gevaar dat Carnival of andere cruisebedrijven kapseist, is niet denkbeeldig. Carnival berekende dat het door de opschorting van de activiteiten tot eind april al 450 miljoen dollar minder winst kan inschrijven voor 2020. In 2019 bedroeg de winst nog 3 miljard dollar. Maar de beurs gaat er terecht van uit dat de schade veel groter zal zijn. Sinds het debacle met de Diamond Princess verloor Carnival al bijna 20 miljard dollar aan beurswaarde, of vijf keer het nettoresultaat van vorig jaar.De groep greep dan ook naar de noodrem en pakte met een stevige kapitaaloperatie uit. Een financieringsronde van 6,25 miljard dollar is succesvol afgerond. Maar de aandeelhouders betaalden een stevige prijs, want Carnival plaatste ook 62,5 miljoen nieuwe aandelen tegen nauwelijks 8 dollar. Ook gaf het cruisbedrijf voor 4 miljard dollar obligaties uit met een woekerrente van 11,5 procent, en voor 1,75 miljard dollar aan converteerbare obligaties met een stevige rente van 5,75 procent.Het analistenrapport dat de koers zag wegzinken tot 6 dollar -tegenover een piek van bijna 72 dollar - lijkt plots bewaarheid te worden. In termen van schuldgraad, uitgedrukt in de verhouding netto financiële schuld ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) stond Carnival er met een ratio van 2,0 keer voor 2019 dan nog het beste voor. Ook in termen van ondernemingswaarde (ev) tegenover ebitda 2019 scoort Carnival met 3,8 het goedkoopst. Royal Caribbean Cruises is de op een na grootste Amerikaanse cruise-operator en zal ook wel verplicht zijn om het royale dividend te schrappen en in overlevingsmodus te gaan. De beurswaarde (8,9 miljard dollar) is al een stukje verder verwijderd van de totale schulden (11,7 miljard dollar) en de ratio nfs/ebitda ligt met 3,25 ook hoger ligt dan bij Carnival. Ook de waardering ligt met 5,9 keer de verhouding ev/ebitda een stuk boven dan bij de grootste speler.Norwegian Cruise Line, de derde grootste cruise-onderneming, betaalt geen dividend. Dat hoeft dus al niet geschrapt te worden. Ook weinig florissant is de vaststelling dat de beurskapitalisatie (3,6 miljard dollar) een heel eind verwijderd is van de schuldenlast (7,0 miljard dollar). Ook de ratio's van 3,6 keer nfs/ebitda en 5,6 keer ev/ebitda pleiten niet in het voordeel. Tot overmaat van ramp heeft Norwegian Cruise ook een klacht aan zijn been. De directie zou gelogen tegen het personeel en cliënteel over de gevolgen van het coronavirus. Ze zou gezegd hebben dat "het enige waar je je zorgen over hoeft te maken voor je cruise is of je voldoende zonnebrandcrème bij hebt" en dat het coronavirus "niet kan leven in de ongelooflijk warme en tropische temperaturen waar je cruise naartoe zal varen". Uit gelekte e-mails van een werknemer zou blijken dat Norwegian het personeel heeft aangezet te liegen tegen klanten over covid-19 om de boekingen te beschermen.Het worden spannende maanden voor de cruisemaatschappijen en hun aandeelhouders. Tussenkomst van overheden is niet denkbeeldig als er na het zomerseizoen geen cruises georganiseerd mogen worden. Het lichtpunt van de lage fuelprijzen - een belangrijke kostenpost - helpt in de huidige omstandigheden niet veel. Het zal afhangen van hoe die overheidssteun er zal uitzien en of de aandeel- en obligatiehouders mee in het bad worden getrokken bij de reddingsoperaties.Laat de sirenezang van de optisch lage koersen dus nog maar even aan u voorbijgaan. Dit is niet het soort aandelen dat u het eerst koopt bij een wereldwijde dreun op de aandelenmarkten. Hier moet u wachten tot de hemel is opgeklaard en de cruiseschepen weer varen. Dan weet u ook of er een enorme verwatering van het aandeelhouderschap heeft plaatsgevonden. Carnival Corp lijkt ons de meest solide keuze in de sector.Bron: Bloomberg