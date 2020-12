Het Britse pond is nog altijd 11 procent goedkoper dan net voor het brexit-referendum van juni 2016. We gaan ervan uit dat het pond nog zal dalen ten opzichte van de euro.

Terugblik op 2020

Voor het Britse pond was 2020 geen goed jaar. Het staat bijna 7 procent lager ten opzichte van de euro dan begin dit jaar. Alleen de Amerikaanse dollar, de Canadese dollar en de Noorse kroon hebben het dit jaar slechter gedaan. De Britse regering heeft de pandemie niet goed aangepakt. Daarnaast is er de aanhoudende onzekerheid over de impact van de brexit door de zeer moeizame en eeuwig aanslepende onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het Britse pond heeft het wel goed gedaan ten opzichte van de Amerikaanse dollar.De brexit heeft grote negatieve gevolgen voor de economie van het Verenigd Koninkrijk. Maar het herstel na de duik door de coronacrisis in 2020 is positief. De Britse minister van Financiën Rishi Sunak voorspelt voor 2021 een groei van 5,5 procent. Pas eind 2022 zal het bruto binnenlands product (bbp) opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis zitten. In 2025 zou de Britse economie nog altijd 3 procent kleiner zijn dan wat Sunak in maart, voor de pandemie losbarstte, in het vooruitzicht had gesteld.Het Britse pond is nog altijd 11 procent goedkoper dan net voor het brexit-referendum van juni 2016. We gaan ervan uit dat het pond nog zal dalen ten opzichte van de euro. Enkele factoren die normaal invloed hebben op de koersvorming, hebben dat nu niet. We denken vooral aan de rente. De meeste beleidsrentes van de centrale banken liggen dicht bij nul. De verschillen zijn te klein om invloed te hebben op de koersvorming.