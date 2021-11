Ekopak heeft belangrijke groeitroeven, maar moet bewijzen die succesvol te kunnen uitspelen.

Het Belgische Ekopak kwam dit voorjaar naar Euronext Brussel. Het installeert waterbehandelings- en zuiveringssystemen bij bedrijven. Het gros van de omzet komt uit de verkoop en het onderhoud van installaties bij industriële bedrijven uit de voeding-, de farma- en de chemiesector. Daarmee filtert, ontsmet of behandelt Ekopak water zodat bedrijven het in hun productieproces kunnen gebruiken. In de eerste helft van 2021 was dat segment van klassieke behandelingsinstallaties goed voor 94 procent van de omzet.Maar Ekopak wil inzetten op die andere 6 procent van de omzet. Die komt van het water-as-a-service-segment, kortweg WaaS. Daarmee biedt het waterzuiverings- en behandelingsoplossingen aan als dienst. Met WaaS neemt Ekopak het waterbeheer over van zijn klanten. Het verkoopt niet langer behandelingsinstallaties, maar bouwt die zelf en biedt die aan onder een soort leaseformule. Dat loopt via contracten van minstens tien jaar. De bedrijven betalen per liter water die ze afnemen. Voor elk contract is er een minimaal af te nemen debiet. Ekopak test op voorhand het afvalwater en de waterbehoefte van zijn klanten, en bouwt op basis daarvan een oplossing op maat die het aanbiedt in moduleerbare containers die de klanten op hun productiesites kunnen plaatsen. Daarmee kunnen bedrijven 30 tot 40 procent van hun waterverbruik besparen. Ekopak heeft geen eigen technologie waarmee het zijn WaaS-modules opbouwt. Dat doet het met oplossingen van andere waterbedrijven zoals Evoqua. Het WaaS-segment is aanzienlijk meer winstgevend. Ondanks dat het slechts 6 procent van de omzet uitmaakt, is het wel goed voor 29 procent van de bedrijfskasstroom. Dat gaf in de eerste jaarhelft een ebitda-marge 71 procent, tegenover slechts 12 procent voor de klassieke activiteiten. De WaaS-formule betekent wel dat Ekopak de investeringen en financiering van installaties zelf moet dragen. In plaats van die zoals voordien te verkopen, houdt het die nu zelf op zijn balans en schrijft het die zoals andere materiële investeringen af op vijftien jaar. De hogere investeringskosten zie je vooral als je de bedrijfskasstroommarge (ebitda) afzet tegen de operationele winstmarge (ebit). Die eerste houdt geen rekening met de afschrijvingen op investeringen en komt daarmee op 70 procent, een marge waar veel beleggers van beginnen te watertanden. De ebit-marge, die de afschrijvingen wel aftrekt van het resultaat, komt op 27 procent. Dat is nog altijd aantrekkelijk en hoger dan de ebit-marge van 6 procent van de klassieke installaties. Daarnaast geeft de WaaS-formule een zekere voorspelbaarheid over de toekomstige omzet. Voor 2021 staat al vast dat 1 miljoen euro omzet uit WaaS-contracten zal komen. Voor 2022 is er zicht op 2,5 miljoen euro. Het WaaS-concept heeft veel potentieel. De uitdaging voor Ekopak is dat de komende jaren uit te breiden. Daar dient de 56 miljoen euro voor die het via de beursgang heef topgehaald. Daarmee wil het meer WaaS-installaties bouwen en geografisch uitbreiden. Het heeft recent twee vestigingen in Frankrijk geopend. Op termijn wil Ekopak de helft van zijn omzet uit WaaS halen.ConclusieWe gaan van start met de actieve opvolging met een positief advies. Ekopak heeft belangrijke groeitroeven. Het bedrijf moet nu bewijzen dat het die succesvol kan uitspelen. De eerste tekenen ogen beloftevol, vandaar onze koopaanbeveling. Het blijft wel een jong groeibedrijf dat vooral geschikt is voor beleggers die het bijbehorende risico aankunnen. Dit bedrijf moet van nabij worden opgevolgd. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 17,90 euroTicker: EKOP BBISIN-code: BE0974380124Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 264 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 448Koersverschil 12 maanden: -Koersverschil sinds jaarbegin: 19%Dividendrendement: -