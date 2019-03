Goed instapmoment voor koffie

Aan de aanbodzijde is Brazilië de grootste producent, gevolgd door Vietnam en Colombia. In het lopende oogstjaar 2018/2019 zal er voor het derde jaar op rij een overschot zijn. Dat is vooral het gevolg van enkele recordopbrengsten in Brazilië. Aanvankelijk werd een kleinere oogst voorspeld als gevolg van El Niño. Dat weerfenomeen zorgt in Brazilië normaal voor lange periodes van droogte, maar het effect is dit jaar veel minder sterk dan klimatologen hadden voorspeld. De goedkope Brazili...