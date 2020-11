Inside Podcast: Waardeaandelen komen bovendrijven - Aandeel: Alibaba

Na de eerste coronacrash op de beurzen afgelopen maart namen de groeiaandelen een enorme vlucht, de technologiegiganten op kop. Tijdens de recentste heropleving nemen vooral de waardeaandelen die voortrekkersrol. Dat is een belangrijk gegeven om de sectorspreiding in beleggingsportefeuilles te bekijken.De recentste resultaten van het Chinese Alibaba zetten nog maar eens in de verf wat een uitzonderlijk groeiparcours het techbedrijf aan het neerzetten is. De afgeblazen beursgang van dochteronderneming ANT-group biedt een kans om het aandeel op te pikken.

