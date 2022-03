We spreken het grootste deel van onze resterende cashpositie aan om van de dumpingprijzen op de beurzen te profiteren.

De oorlog in Oekraïne woedt in alle hevigheid en de bezorgdheid over de gevolgen neemt hand over hand toe. De emoties nemen het meer en meer over, vooral op de Europese beurzen. Na weken van koersdalingen zijn beleggers hun aandelen beginnen te dumpen.Toch heeft de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Jerome Powell, laten uitschijnen dat de Federal Reserve op 16 maart een eerste renteverhoging met 25 basispunten (geen 50) plant en dat het pad nadien mogelijk milder zal zijn.Na een eerste aankoopgolf op donderdag 24 februari (de eerste dag van de inval in Oekraïne) en een tweede op dinsdag 1 maart spreken we het grootste deel van onze resterende cashpositie aan om van de dumpingprijzen op de beurzen te profiteren en een derde aankoopgolf te doen.10 aandelen Adidas400 aandelen NexGen Energy20 aandelen Solvay100 aandelen Universal Music Group20 aandelen AB InBev2 aandelen ASML Holding60 aandelen Barco30 aandelen Just Eat Takeaway20 aandelen KBC2 aandelen LVMH5 aandelen Volkswagen