Het KBC-aandeel onderging sinds het jaarbegin grote schommelingen. In januari bereikte het nog een piekkoers op 85 euro. Maar mee door de start van de oorlog in Oekraïne dook de koers begin maart richting 50 euro. Na een herstel richting 65 euro kwam de koers in het najaar zelfs onder 50 euro terecht. Een stijging in aanloop van de cijfers over het derde kwartaal werd tenietgedaan door een daling richting 50 euro na de publicatie van de resultaten. Dat is teleurstellend, omdat de resultaten boven de schatting van analisten uitkwamen, maar dat was blijkbaar niet genoeg in vergelijking met sectorgenoten. Nochtans is KBC een stevige dividendbetaler. Het zal dat ook blijven op basis van de verwachte winstcijfers voor het boekjaar 2022. De markt gaat uit van een brutodividend van 4 euro per aandeel voor het boekjaar 2022, wat overeenkomt met een verwacht brutodividendrendement in de buurt van 8 procent. Dat is ook een enorme meevaller voor referentieaandeelhouder KBC Ancora (18,6% van KBC-aandelen). De liquiditeits- en solvabiliteitsratio's van KBC behoren tot de top in Europa. Dat laat het KBC-management toe minstens 50 procent van de geconsolideerde winst uit te keren, mogelijk meer. Dat moet het KBC-aandeel als dividendwaarde blijvend op de kaart zetten. Op 16 november keerde het een interim-dividend van 1 euro bruto per aandeel uit. In het derde kwartaal haalde KBC een nettoresultaat van 776 miljoen euro, tegenover 601 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021 (+29%). Dat ligt boven de analistenconsensus van 696 miljoen euro. Per aandeel is er een stijging van 1,41 naar 1,83 euro. Na negen maanden heeft de nettowinst een voorsprong in vergelijking met dezelfde periode in 2021: 2,046 miljard euro tegenover 1,951 miljard euro, of 4,82 tegenover 4,59 euro per aandeel. De Belgische grootbank verraste met een toename van de nettorente-inkomsten van 4 procent in het derde tegenover het tweede kwartaal, en zelfs met 17 procent tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar (1,297 versus 1,112 miljard euro). Daardoor kwamen de inkomsten met 2,115 miljard euro boven de 1,884 miljard euro van vorig jaar uit en ook boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,055 miljard euro. De exploitatiekosten liepen ondanks de hoge inflatie maar beperkt op van 1,025 naar 1,067 miljard euro. KBC houdt rekening met de huidige onzekere macro-economische tijden en vult de buffers aan. In het derde kwartaal kwam er 103 miljoen euro bij, zodat de buffer nu 387 miljoen euro bedraagt. De nettoprovisiekosten stegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 451 naar 463 miljoen euro. De jaarverwachtingen werden gehandhaafd voor zowel de totale opbrengsten (8,4 miljard euro) als de exploitatiekosten (4,15 miljard euro).ConclusieWe zijn globaal gezien tevreden over de kwartaalcijfers van KBC, maar minder over de negatieve marktreactie. De waardering is weer bijzonder redelijk tegen 1,1 keer de boekwaarde en een verwachte koers-winstverhouding van slechts 8,5 voor 2022, ondanks de bijzonder fraaie kapitaalratio's en een verwacht dividendrendement van 8 procent. We blijven bij ons positief advies (koopwaardig, rating 1B).Koers: 52,08 euroTicker: KBC BBISIN-code: BE0003565737Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 21,07 miljard euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 8,5Koersverschil 12 maanden: -33%Koersverschil sinds jaarbegin: -31%Dividendrendement: 7,8%