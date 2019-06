Het Sipef-aandeel viel terug door de sombere vooruitzichten op korte termijn. De groep staat open voor biedingen op de niet-kernactiva in rubber, bananen of thee.

Nadat de Antwerpse plantagegroep Sipef in april een tegenvallende palmolieproductie in het eerste kwartaal had opgebiecht, bleek op de algemene jaarvergadering van 12 juni dat ook het tweede kwartaal zal tegenvallen. De groepsproductie daalde in de maand april met 11,8 procent, van 28.807 ton vorig jaar tot 25.398 ton. In het eerste kwartaal was er een terugval met 5,75 procent (tot 73.692 ton). Na vier maanden is de daling opgelopen tot 7,4 procent. Het volume geoogste palmvruchten viel in april met 12,2 procent terug tot 111.893 ton, waardoor de achterstand na vier maanden is opgelopen tot 5,9 procent (van 473.151 naar 445.383 ton). De daling is volledig te wijten aan de eigen plantages, want de ingekochte volumes bij derden viel in april wel met 8,1 procent terug tot 18,978 ton, maar kennen na vier maanden nog een licht...