Een resem tegenslagen duwde de koers van Sipef weer onder 36 euro, het laagste niveau sinds 2010.

Het zijn beroerde tijden voor de aandeelhouders van de Antwerpse plantagegroep Sipef. Het jaar begon al in mineur met een tegenvallende palmolieproductie in het eerste kwartaal. De productie tegenover het eerste kwartaal van 2018 viel terug met 5,7 procent tot 73.692 ton. Initieel mikte Sipef op jaarbasis op een groei met 8 procent tot circa 380.000 ton (351.757 ton in 2018), maar na een zwakke productiemaand april (-11,8% tegenover april 2018, tot 25.398 ton) bleek dat ook het tweede kwartaal zou tegenvallen.

...