Ook aan het begin van de tweede jaarhelft blijven de markten heel volatiel, en dat blijft kansen bieden.

We zijn heel blij met het spectaculaire koersherstel van de 'Chinese' aandelen Alibaba en Prosus de voorbije weken.Daar gaan we stevig winst nemen op de onlangs bijgekochte aande...

We zijn heel blij met het spectaculaire koersherstel van de 'Chinese' aandelen Alibaba en Prosus de voorbije weken.Daar gaan we stevig winst nemen op de onlangs bijgekochte aandelen. Dat biedt ons ruimte om extra in grondstoffen te investeren. Zo verwelkomen we onder meer de koperspecialist First Quantum Minerals en versterken we onze positie in edelmetalen en uranium. Tot slot verstevigen we ook onze positie in Ackermans&vanHaaren na de, gezien de omstandigheden, geslaagde beursgang van DEME. We voeren daarom de volgende orders op vrijdag 8 juli uit:20 aandelen Alibaba Holdings tegen koers40 aandelen Prosus tegen koers1.500 aandelen Alexco Resource tegen koers5 aandelen Ackermans&van Haaren tegen koers120 aandelen First Quantum Minerals tegen koers100 aandelen First Majestic Silver tegen koers100 aandelen NexGen Energy tegen koers50 deelbewijzen Van Eck Vectors Goldminers tegen koers