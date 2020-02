De goud- en zilvermijnen zijn nog niet rijp voor een doorbraak in een nochtans vrij gunstige context.

We hadden meer volatiliteit aangekondigd en we hebben die in januari ook gekregen. De zenuwachtigheid werd verhoogd door twee zwarte zwanen. Eerst de uitschakeling van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Dat dreef de spanningen in het Midden-Oosten naar een hoogtepunt, maar Iran diende in te binden door hun gruwelijke vergissing bij het neerhalen van een passagiersvliegtuig richting Oekraïne. Daarnaast zal het coronavirus de economische groei in China en elders in de wereld afremmen. In die context begrepen we de ontgoocheling over het feit dat de goud- en zilvermijnen niet konden uitblinken. De beursprestatie bleef duidelijk achter op de prestatie van de bekendste edelmetalen, goud en zilver. De goudprijs slaagde er in juni vorig jaar al in de cruciale weerstand op 1360-1380 dollar per troy ounce te doorbreken. Volgens ons vormt dat een solide bodem voor de volgende jaren.Helaas hebben de goudmijnen die cruciale barrière nog niet doorbroken. Niet op het niveau van de HUI-index, de index voor goudmijnen, noch op het niveau van de tracker GDX (VanEck Vectors Gold Miners).De voorbije weken werd de belangrijke en zware weerstand op 30-31 dollar wel besnuffeld, maar nog niet doorbroken. Telkens traden er winstnemingen op.Het betekent dat de goud- en zilvermijnen nog niet rijp zijn voor een doorbraak in een nochtans vrij gunstige context. We hebben onze positie in de edelmetalen in december fors opgetrokken, in de hoop dat door een toenemende volatiliteit snel een doorbraak zou volgen. Dat zou nu wel eens te optimistisch blijken. We moeten er rekening houden dat we op korte termijn eerst wat terugval krijgen. Tenzij het coronavirus echt uit de hand loopt, maar voorlopig blijft de mortaliteit (percentage doden tegenover aantal besmettingen) nog binnen de perken. Het aantal besmettingen door de ruime incubatietijd loopt wel snel op. Maar tot nader order is sprake van uitstel en niet van afstel van de opmars van de goud- en zilvermijnen. We rekenen nog altijd op een stevige bijdrage tot het rendement van de voorbeeldportefeuille dit jaar.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 28,99 dollarTicker: GDX USISIN-code: US92189F1066Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 13,16 miljard dollarVerwachte k/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: -