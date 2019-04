Uranium Particpation Corp (UPC) is een vreemde eend in onze voorbeeldportefeuille. De enige activiteit van het Canadese bedrijf is investeren in fysiek uranium met het oog op de creatie van meerwaarden op de lange termijn. Het bedrijf is niet blootgesteld aan de operationele risico's van de uitbating van een mijn en biedt voor de particuliere belegger een veilige manier om in te spelen op een stijging van de uraniumprijs. We namen eerder dit jaar een eerste positie, omdat de vraag niet zozeer is of de prijs van uranium zal stijgen, maar wel wanneer dat zal gebeuren.

