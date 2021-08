In de back-to-basics reeks van Inside Beleggen licht Danny Reweghs enkele basisconcepten toe rond aandelenwaardering en financiële analyse.

Groei is een van de fundamentele drijfveren voor beleggers en beursgenoteerde bedrijven. Let wel, niet elke vorm van groei is even waardevol, zo blijkt uit deze aflevering. Danny Reweghs fileert de verschillende manieren waarop beursbedrijven hun groei realiseren en scheidt daarin het kaf van het koren. Hij geeft een aantal tips over hoe beleggers 'goede' van 'slechte' groei kunnen onderscheiden.