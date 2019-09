U bent weer positiever over Sipef. Geldt dat ook voor Anglo-Eastern Plantations?

We verkochten in mei onze positie in het palmoliebedrijf Anglo-Eastern Plantations (AEP) tegen 520 pence per aandeel. Dat deden we niet omdat we niet meer geloven in het potentieel van palmolie of omdat we de koers van het aandeel te hoog vonden, wel uit onvrede voor het pertinent misprijzen van topvrouw Lim Siew Kim (51,85% van de aandelen) ten aanzien van de retailbelegger. Het bedrijf wordt al jaren uitermate conservatief beheerd. Dat is verstandig in een volatiele sector zoals de tropische landbouw, maar er zijn grenzen.

...