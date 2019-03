Is er nog hoop voor Inventiva?

Het aandeel van het Franse biotechbedrijf Inventiva kreeg inderdaad een ferme oplawaai na de aankondiging op 18 februari van negatieve fase IIb-resultaten met Lanifibranor in patiënten met de reumatische auto-immuunziekte systemische sclerose (SSc). Zowel het primaire als de secundaire eindpunten werden niet gehaald. SSc is een zeer moeilijke indicatie en het risico van de studie was hoog. Inventiva stopt de ontwikkeling in SSc.

