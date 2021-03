Ik merk bij beleggers een hernieuwde interesse voor cryptomunten. Bestaan er trackers op cryptomunten?

Het aantal mogelijkheden om via trackers in cryptomunten te beleggen is in België nog heel beperkt. Cryptomunten zijn nog een jonge activaklasse en de FSMA heeft een afwijzende houding tegenover cryptomunten. De Belgische toezichthouder op de financiële markten waarschuwt onder meer voor het feit dat de bitcoin nog geen wettig betaalmiddel is, op de bovengemiddelde risico's op fraude of hacking, en op de enorme volatiliteit. Het actief commercialiseren van trackers in cryptomunten is niet toegelaten. Daardoor is, voor zover ons bekend, de op de Zwitserse beurs genoteerde tracker 21Shares Crypto Basket Index (ticker HODL), die een mand van de waardevolste vijf cryptomunten volgt, niet beschikbaar via een Belgische financiële tussenpersoon. We geven drie voorbeelden van trackers die louter de evolutie van de bitcoin volgen. Een eerste is de Vaneck Vectors Bitcoin ETN, genoteerd op de beurs van Frankfurt, met als ISIN-code DE000A28M8D0 (huidige koers 26,3 euro). De jaarlijkse kosten bedragen 2 procent. De tracker is op basis van onze informatie bij Belgische brokers beschikbaar via Bolero en Binck. Een tweede tracker is de BTCetc Bitcoin ETC, met eveneens een notering op Frankfurt met ISIN-code DE000A27Z304 (koers: 46,9 euro). De jaarlijkse kosten bedragen 2,5 procent. De tracker is beschikbaar bij Bolero en Keytrade. Bij Bolero en Binck is ook de XBT Bitcoin Tracker One beschikbaar, genoteerd op de beurs van Stockholm met als ISIN-code SE0007525332. De jaarlijkse kosten bedragen 2,5 procent. Een nadeel is wel de hoge eenheidsprijs van 2310 euro. In principe zijn de trackers 100 procent gedekt door bitcoins, al wordt soms ook gebruikgemaakt van derivatencontracten. Los van de onderliggende prijsevolutie van de bitcoin, is er uiteraard ook een tegenpartijrisico. De bitcoin is de voorbije maanden exponentieel gestegen, van 10.300 dollar eind augustus naar 56.485 dollar. De stijging is een gevolg van de derde Halving (de halvering van de vergoeding voor het mijnen van een bitcoin) vorig jaar, en vooral van de almaar bredere interesse van grote investeerders (onder meer Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller en Kjell Inge Roekke) en de bedrijfswereld (Tesla, Paypal, MicroStrategy). Zij zien de bitcoin als een betaalmiddel en/of als een alternatief voor het aanhouden van cash.We zien die interesse nog toenemen, maar verwachten ook initiatieven van de overheden en de centrale banken, die de uitgifte van eigen digitale munten voorbereiden. De haussemarkt kan nog een tijdje aanhouden, maar net zo goed staan we aan de vooravond van een nieuwe halving, deze keer van de prijs van de bitcoin. Edelmetalen blijven voor ons de echte bescherming tegen de wereldwijde schuldenpandemie, maar investeren in cryptomunten mag absoluut, als een diversificatie in een ruime portefeuille. Houdt het gewicht, afhankelijk van uw risicoprofiel, beperkt tot hooguit enkele procenten.