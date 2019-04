De granenprijzen staan de voorbije weken opnieuw onder druk.Van de klassieke weerpremie is nog geen sprake. Dat maakt het interessant om long te gaan.

De granenprijzen staan de voorbije weken opnieuw onder druk. Op de termijnmarkten van soja, maïs en tarwe hebben speculatieve investeerders een recordshortpositie opgebouwd. Dat is heel ongewoon in deze periode van het jaar. In het noordelijke halfrond start het zaaiseizoen en dan zijn de gewassen kwetsbaar voor ongunstige weersomstandigheden. Van de klassieke weerpremie is nog geen sprake. Dat maakt het interessant om long te gaan op granen.

...