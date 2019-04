De prijs van een pond kobalt daalde in het eerste kwartaal opnieuw met 30 procent. Dat brengt de correctie sinds begin vorig jaar op 70 procent.

Ook de prijzen van andere materialen voor batterijen en opslagsystemen, zoals lithium en hoogwaardig nikkel, zijn sterk gedaald. In het voorjaar van 2018 klom de kobaltprijs naar meer dan 42 dollar per pond (bijna 100.000 dollar per ton), het hoogste niveau in tien jaar. Intussen kost een pond kobalt nog maar 13 dollar per pond of bijna 30.000 dollar per ton. In de chemische sector wordt het metaal gebruikt als grondstof voor herlaadbare batterijen voor consume...