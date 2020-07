Beleggen in bedrijven die met cannabis te maken hebben, was hét beursverhaal van 2018. Met alle klassieke kenmerken van een hype.

In de zomer van 2018 kwam bijvoorbeeld Tilray, een producent van medicijnen op basis van cannabis, naar de NYSE tegen 20 dollar per aandeel. Twee maanden later kostte het aandeel ruim het achtvoud, 165 dollar. Vandaag is dat nog... 8 dollar. Toch heeft de cannabismarkt zich als verwacht ontwikkeld. De legale verkopen in Canada zijn van 2 à 300 miljoen Canadese dollar in 2018 gegroeid naar 1,2 à 1,3 miljard vorig jaar en zullen naar verwachting dit jaar naar 2,2 à 2,5 miljard stijgen. Er zat echter een veel te hoge verwachtingswaarde in de koersen van de beursgenoteerde bedrijven. Het was geld op zoek naar snel gewin, en de verwachtingen werden lang niet ingelost door zelden goed geleide bedrijven, veel te veel gedreven door eigenbelang. Het resultaat is een uiteengespatte zeepbel. Een uitgelezen koopkans? Niet meteen, want in deze wereld van veel mooipraters moeten er juiste keuzes gemaakt worden om een rendabele belegging te doen. Cannabis is de Latijnse benaming voor hennep, en de stof wordt gehaald uit de plant Cannabis Sativa.De toppen van de vrouwelijke hennepplant worden gedroogd en verkruimeld. Dit noemt men marihuana of wiet (van het Engelse weed, onkruid). Als je de hars van de plant tot blokken of plakjes perst, krijgt je hasj (of ook wel 'shit' genoemd). Cannabis wordt meestal vermengd met tabak en dan tot sigaretten gerold. Dat heet een 'joint'. Bij het roken ('blowen' of 'smoren') van een joint wordt het effect al na enkele minuten voelbaar.De cannabisplant bevat 500 chemische stoffen, maar het bestanddeel waar het in hoofdzaak om draait, is tetrahydrocannabinol (THC). Er zitten daarnaast nog zo'n 85 andere cannabinoïden in cannabis. De verhouding tussen THC en enkele andere werkzame stoffen bepaalt het effect. Een hoge hoeveelheid THC in combinatie met weinig andere cannabinoïden resulteert in een 'high'-effect.Een cruciale factor waarom de cannabissector twee jaar geleden een beleggingsitem werd, was de beslissing van de Canadese overheid om vanaf het najaar 2018 het recreatieve gebruik van cannabis toe te staan en de verkoop in eigen winkels te organiseren, zodat net als bij alcohol en tabak er inkomsten naar de overheid vloeien. Canada had het medicinale gebruik van cannabis al in 2001 gelegaliseerd.Dat zorgt natuurlijk voor een enorme verruiming van het marktpotentieel. En dat hebben we ook gezien in de marktontwikkeling. De komende jaren wordt verwacht dat de Canadese markt zal groeien naar een jaarlijkse verkoop van 5 miljard Canadese dollar. De voortrekkersrol van Canada verklaart ook waarom het beleggingslandschap voor cannabis in eerste plaats uit Canadese spelers bestaat. Maar succesverhalen zijn het nog niet geworden.Het kweken van cannabis is een heel simpele activiteit, zegt Nikolaas Faes,eenBelgische analist bij het Franse beurshuis Bryan, Garnier & Co.Hij volgt deze boeiende sector al een drietal jaar van nabij. De verkoop van cannabisproducten is niet meteen een business met hoge marges. Bedrijven hebben dan ook een substantiële omzet nodig om uit de kosten te komen en rendabel te worden. De Canadese marktleider Canopy Growth (16,5 Amerikaanse dollar; 8,1 miljard beurswaarde; tickersymbool CGC; ISIN-code CA138035100) zag wel een forse omzettoename de voorbije jaren, maar winstgevend is het bedrijf nog lang niet. Van 77,9 miljoen Canadese dollar in het boekjaar 2018 zouden we volgens de analistenconsensus voor het lopende boekjaar 2021 moeten evolueren naar bijna 500 miljoen Canadese dollar jaaromzet. Maar er zal nog altijd een vergelijkbaar operationeel verlies blijven. Volgens Faes heeft Canopy Growth meer dan 1 miljard Canadese dollar omzet extra nodig om uit de rode cijfers te komen. "Dat is extreem en dat zal nog wel enige tijd uitblijven. Voor mij is Canopy ook met deze lage koers nog geen aantrekkelijke belegging." Eigenlijk geldt dat ook voor de andere grote Canadese spelers als Tilray en Aurora Cannabis. Met wat goede wil geeft Faes Aphria het voordeel van de twijfel, wegens goede vooruitzichten met een licentie in Duitsland en de toegang tot de Amerikaanse markt. Maar de analist van Bryan, Garnier verwacht toch dat Aphria nog twee à drie jaar verlieslatend zal zijn. De forse klim van de grote Canadese spelers had ook te maken met de verwachting dat cannabis een alternatief voor alcohol zou worden. Cannabishoudende drankjes zouden hetzelfde effect hebben als alcohol, maar zonder kater achteraf, geen problemen met de combinatie met medicijnen en geen probleem met de calorieën. Het verst daarin ging Constellation Brands dat een omvangrijke deal sloot met de marktleider Canopy Growth en de grootste aandeelhouder werd. Ook AB InBev en Coca-Cola Company sloten deals met respectievelijk Tilray en Aurora Cannabis, maar het blijft een open vraag of we hier ooit een doorbraak zien.In het overgrote deel van de wereld is cannabis een illegale drug. Steeds meer landen maken wel een onderscheid tussen softdrugs (cannabis) en harddrugs (cocaïne, heroïne, ...). De afgelopen jaren is er in snel tempo een legalisering onder een of andere vorm van cannabisgebruik. In 2014 lieten amper vijf landen cannabis op een of andere manier toe.In de Verenigde Staten is er nog altijd een verbod op federaal niveau, maar laat een aantal staten recreatief gebruik toe, en een kleine helft van de staten laat het cannabisgebruik om medische redenen toe. Een recente enquête geeft aan dat 64 procent van de Amerikanen voorstander zijn van legalisering van cannabis, terwijl dat twintig jaar geleden nog maar 25 procent was.Nikolaas Faes ziet wel beleggingskansen bij een aantal Amerikaanse middelgrote spelers, omdat die bedrijven al wel winstgevend zijn, merken creëren en profiteren van de opgang van het recreatief cannabisgebruik in de VS. Het gaat om Planet13 Holdings, True Leaf Brands en Ayr Strategies. De goedkeuring in de meeste landen geldt enkel voor medicinaal gebruik van cannabis. Heel wat onderzoek toont aan dat een aantal cannibinoïden therapeutisch werken, bijvoorbeeld bij pijnbestrijding en de controle van spierspasmen. Er loopt ook onderzoek naar het effect bij kanker, autisme, multiple sclerose, diabetes,... Steeds meer medische toepassingen en toelatingen vormen een groeipool voor cannabisgebruik. Een bekende naam daarin is het van oorsprong Britse GW Pharmaceuticals, genoteerd op Nasdaq. Het aandeel hield beter stand dan dat van andere grote spelers. Het bedrijf staat bekend voor zijn middelen tegen epilepsie op basis van cannabis. Jongeren met tot 150 aanvallen per dag hebben dankzij de producten van GW Pharma opnieuw een relatief normaal leven.In de meeste Europese landen, ook in België, leeft in politieke kringen een taboe om cannabis voor recreatief gebruik toe te laten. Faes begrijpt dat niet goed, maar voorlopig moet de focus dus liggen op medicinale cannabisapplicaties. Daarin kan Europa de regio met de meeste waardecreatie ter wereld kan worden.