De Nieuw-Zeelandse munt kreeg forse klappen door de coronacrisis, maar de situatie is intussen weer genormaliseerd.

Terugblik op 2020

...

Terugblik op 2020De uitbraak van de pandemie heeft een ravage veroorzaakt voor de Nieuw-Zeelandse dollar. De waarde van de munt zakte in enkele dagen van 1,68 tot 1,91 Nieuw-Zeelandse dollar voor een euro. Dat is een daling met bijna 15 procent. Voor de kiwidollar is dat een uitzonderlijk grote koersbeweging. Doorgaans blijft de munt tussen nauwe marges. Nieuw-Zeeland nam snel maatregelen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan. De centrale bank verlaagde de rente naar 0,25 procent en versterkte haar soepele geldbeleid. We sluiten niet uit dat de kortetermijnrente negatief wordt. De economie kan in 2020 wel met 7 procent verzwakt zijn.De verwachtingen voor de economieDe overheidsfinanciën zijn gezond in Nieuw-Zeeland. De overheidsschuld bedraagt netto 19 procent van het bruto binnenlands product. De handelsrelaties met China, Australië en de Verenigde Staten blijven sterk. In een poging de munt wat te verzwakken, overweegt de centrale bank wel negatieve intrestvoeten. De totale schuld van de gezinnen stijgt jaar na jaar. De daaraan gekoppelde kredietgroei baart de centrale bank zorgen. In het derde kwartaal steeg de werkloosheid sterk (van 4 naar 5,3%). Wellicht is dat een tijdelijk fenomeen. De regering wil de immigratie aan banden leggen.De verwachtingen voor de Nieuw-Zeelandse dollarNet als de Australische dollar kreeg de Nieuw-Zeelandse dollar begin maart een flinke mep van de coronapandemie. De koers zakte zelfs even tot 1,91 Nieuw-Zeelandse dollar voor een euro. Intussen lijkt de situatie weer genormaliseerd rond 1,70 dollar per euro. Dat is de koers waarrond de Nieuw-Zeelandse dollar zich al jaren begeeft. We verwachten geen nieuwe hevige bewegingen van de koers.