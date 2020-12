We denken dat de basis van de Noorse kroon solide is en dat de munt in waarde zal stijgen.

Terugblik op 2020

Terugblik op 2020 De fundamenten van de Noorse economie zijn al jaren gezond en stabiel. Toch kan de munt daar niet van profiteren. De waarde daalde in vijf jaar met meer dan 15 procent tegenover de euro. De covid-19-pandemie gaf de Noorse kroon een forse klap, maar de munt herstelt geleidelijk. De centrale bank verlaagde de rente naar 0 procent. Een fiscaal budget van 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wordt vrijgemaakt om de economische impact van covid-19 te milderen.De verwachtingen voor de economieHet Internationaal Monetair Fonds verwacht voor 2020 een daling van slechts 2,8 procent, terwijl de economie van de eurozone dit jaar met 8,3 procent kan krimpen. De Noorse economie blijft erg gevoelig voor de prijsschommelingen van olie en gas. De overheidsfinanciën blijven ook in 2021 meer dan waarschijnlijk erg gezond. De hoge schuldgraad van de gezinnen blijft wel een belangrijk werkpunt. Maar voor het geval er problemen mochten opduiken, heeft Noorwegen een reservefonds aangelegd met een marktwaarde van ongeveer 10.966 miljard Noorse kronen.De verwachtingen voor de Noorse kroonNoorwegen heeft de pandemie tot nu toe relatief goed doorstaan. Er zijn nog relatief weinig mensen werkloos. Het Noorse begrotingsoverschot is aanzienlijk gedaald, maar er staat nog altijd een overschot. Het is niet waarschijnlijk dat de Norges Bank haar monetair beleid voort versoepelt. De markt oogt redelijk optimistisch. Dat is positief voor een munt als de kroon. Die is zwaar ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar en de euro. We denken dat de basis van de Noorse kroon solide is en dat de munt in waarde zal stijgen.