Inside Beleggen Masterminds #10 - Quid inflatie en monetair beleid? De spaarder is de klos

In deze aflevering kijkt Frank Vranken, hoofdstrateeg bij de bank en vermogensbeheerder Edmond De Rotschild met een macro-bril naar de ontwikkelingen op de financiële markten en de economie. Hij werkt onder meer met verschillende scenario's rond waar het naartoe zou kunnen gaan. Hoe zullen de centrale banken reageren als de inflatie toch harder blijft plakken dan gedacht? Wat betekent de vete die China tegen zijn eigen techbedrijven is begonnen? Zijn de aandelenmarkten nu al niet heel ver vooruitgelopen op de economische heropleving? En uiteraard, quid covid? Op die en andere vragen laat Frank in deze aflevering zijn strategenlicht schijnen.

