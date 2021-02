Zelfs de coronacrisis kon de koersklim die de aandelenbeurzen tien jaar terug inzetten niet temmen. Voor de pandemie luidden sommige analisten en beleggers het zeepbelalarm. Danny Reweghs neemt de huidige beurskoersen onder de loep op zoek naar wat daar van klopt.

Weinig Belgische beursbedrijven kunnen het parcours afleggen van ArgenX. Het aandeel ging in 2014 naar de beurs tegen 8 euro en was goed voor enkele honderden miljoenen euro beurswaarde. Ondertussen is de koers boven de 300 euro gestegen, is het bedrijf meer dan 6 miljard euro waard, en staat het in de top vijf van de Bel-20 samen met bedrijven die daar al decennia lang staan. Bovendien is dit jaar het jaar van de waarheid voor de Belgische biotechspeler, met belangrijke klinische resultaten die er aan komen.

