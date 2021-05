In deze aflevering spreekt Danny Reweghs, directeur strategie bij Inside Beleggen, over het bekend beursgezegde 'Sell in May and go away'. Het aandeel dat hij onder de loep neemt, is dat van de Canadese uraniumproducent Cameco.

'Sell in May and go away' is een bekend beursgezegde. Deels terecht, zo blijkt uit de cijfers die Danny Reweghs erover heeft opgesnord. Maar er zijn even veel redenen om in mei te blijven zitten op je aandelenportefeuille. Hij kijkt naar hoe de markt er momenteel voor staat en of het gezegde op dit moment van tel is.Als aandeel van de week haalt Danny er Cameco bij, een Canadese uraniumproducent, de nummer twee van de wereld. De uraniummarkt zit momenteel in een rare kronkel. De prijzen zijn zo laag dat de meeste mijnen dicht zijn en de uraniumproducenten liever de ertsen kopen op de markt dan ze te delven. Danny geeft de nodige context en uitleg.