Met de start van 2021 kijkt Danny Reweghs naar wat de beurs en de economie in petto heeft. Wat zullen aandelen en edelmetalen doen het komende jaar? En welke rol zullen overheden en centrale banken spelen in de ondersteuning en heropleving van de economie?

Verder neemt Danny de Bitcoin onder de loep. Hij kijkt naar wat de prijs van de cryptomunt drijft en wat ervoor zorgt dat die met reuzensprongen de hoogte of laagte in gaat. Eén ding staat vast, het is niet bestemd voor de tere beleggerszieltjes.

