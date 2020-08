Danny Reweghs, Directeur Analyse en Strategie van Inside Beleggen, gaat elke woensdag in gesprek met de journalisten van Trends en geeft u een inkijk in de recente evoluties op de financieel-economische actualiteit. Hij neemt daarbij telkens ook één opmerkelijk aandeel, bedrijf of sector onder de loep.

In deze aflevering gaat Danny Reweghs dieper in de op recente prijsontwikkelingen van edelmetalen. Sinds het begin van de coronacrisis doen goud en zilver het als belegging heel goed. De laatste weken klom de goudprijs naar ongeziene hoogtes. Welke drijfveren zorgen voor die prijsopstoot en is die duurzaam?Voorts nemen we het aandeel van AB Inbev onder de loep. Als 's werelds grootste bierbrouwer is AB InBev een van de grootste slachtoffers in deze crisis. Op evenementen en in de horeca vloeit het bier immers minder rijkelijk dan voordien. Welk effect heeft dat op de resultaten van AB InBev, en beperkt het de bierreus om een aantal knelpunten uit het verleden aan te pakken?