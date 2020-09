Danny Reweghs, Directeur Analyse en Strategie van Inside Beleggen, gaat elke woensdag in gesprek met de journalisten van Trends en geeft u een inkijk in de recente evoluties op de financieel-economische actualiteit. Hij neemt daarbij telkens ook één opmerkelijk aandeel, bedrijf of sector onder de loep.

In deze aflevering geeft Danny Reweghs een inkijk in de psychologie van de belegger. Koopjesjagers, zoals we die opmerkten in de volkstoeloop bij de uitverkoop van Brantano, vinden we zelden terug op de beurs. Emotie en kuddegedrag zijn de vijanden van succesvolle belegger.Aandeel in de kijker is deze week het aandeel Ageas. De Inside Beleggen Podcast van Trends is voortaan uw vaste afspraak op woensdag voor uw beleggingen.U kan de Inside Beleggen Podcast beluisteren op uw favoriete webcastplatform of op www.insidebeleggen.be/podcast.