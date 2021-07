Zomerpodcast Back to Basics - aflevering 1: de koers-winstverhouding

In de back-to-basics reeks van Inside Beleggen licht Danny Reweghs (directeur strategie Inside Beleggen) enkele basisconcepten toe rond aandelenwaardering en financiële analyse. In de eerste aflevering keert hij de koers-winstverhouding (k/w) binnenstebuiten, de meest populairste waarderingsratio. Winst is echter iets glibberig binnen de bedrijfsboekhouding en dus behoeft de k/w de nodige nuances en context. Zo is de sector heel bepalend voor het niveau van de koers-winst en kijken beleggers ook best naar de omzet om een volledig beeld te krijgen.

