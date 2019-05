Op vrijdag 26 april kwam er een einde aan de 21ste editie van de Beleggerscompetitie, het jaarlijkse event ingericht door Trends en Keytrade Bank. Met meer dan 23.000 deelnemers groeide ook deze editie uit tot een geweldig succes. Intussen heeft de gerechtsdeurwaarder zijn werk gedaan en heeft hij de winnaar aangewezen, die een beleggingsportefeuille van 10.000 euro in ontvangt mag nemen.

De winnaar zorgt voor een primeur, want voor het eerst sinds we met aparte klassementen spelen, wint een student ook het algemeen klassement. Voor die primeur zorgt Nicola Menardo, student derde bachelor handelsingenieur aan de Solvay Business School (VUB) en spelend onder de portefeuillenaam NicoSolv. Hij slaagde er bovendien in met meer dan 5 procent voorsprong op de nummer twee het algemeen klassement te winnen. Dat huzarenstukje maakte ons zeer ben...