In maart leek het er even op dat de wet van de zwaartekracht toch weer van toepassing was op de Amerikaanse technologiesterren. De coronapaniek spaarde ook hen niet. Maar het bleek een kort moment van zwakte.

In maart leek het er even op dat de wet van de zwaartekracht toch weer van toepassing was op de Amerikaanse technologiesterren. De coronapaniek spaarde ook hen niet. Maar het bleek een kort moment van zwakte. Intussen hebben ze hun elan van de voorbije jaren weer teruggevonden. De tabel spreekt boekdelen. De tuimelperte van de technologie-indexen Nasdaq Composite en Nasdaq 100 was in maart minder scherp dan die van de andere indexen, ter...

In maart leek het er even op dat de wet van de zwaartekracht toch weer van toepassing was op de Amerikaanse technologiesterren. De coronapaniek spaarde ook hen niet. Maar het bleek een kort moment van zwakte. Intussen hebben ze hun elan van de voorbije jaren weer teruggevonden. De tabel spreekt boekdelen. De tuimelperte van de technologie-indexen Nasdaq Composite en Nasdaq 100 was in maart minder scherp dan die van de andere indexen, terwijl het herstel in april en begin mei forser is.De technologie-indexen staan daardoor op winst sinds het jaarbegin, terwijl de ruime indexen nog op verlies staan. In Europa kleuren die nog altijd zwaar in het rood. Als we kijken naar de resultaten over het eerste kwartaal en naar de vooruitzichten voor de rest van het jaar op basis van de analistenconsensus, zijn ook die veel rooskleuriger voor de technogiganten dan voor de rest van de economie. Zo waren de resultaten van Microsoft in het eerste kwartaal nog ronduit schitterend. De reclame-inkomsten van Alphabet, de moederholding boven Google, en Facebook zijn dan wel gedaald door de coronacrisis, maar die giganten hebben genoeg alternatieven om toch hun inkomsten minimaal op peil te houden.Er is dus wel degelijk een technologiebubbel. Gezinnen zonderen zich af van de rest van de bevolking om niet besmet te raken. De technologiesector - en zeker de giganten onder hen - lijken ook zo'n aparte cocon of silo te vormen die zich weet af te schermen van de pandemie. Hun resultaten worden zo veel minder negatief beïnvloed dan die van de klassieke bedrijven. De techbranche heeft bovendien extreem hoge nettokasposities en veel hogere winstmarges dan andere sectoren.De conclusie is dat de technobedrijven wellicht wat te fors zijn hersteld, maar we moeten de volgende correctie toch aangrijpen om posities in te nemen. Gezien de sterke fundamenten van die bedrijven, mag de waardering tot nader order boven het marktgemiddelde liggen, zonder dat er sprake is van een echte zeepbel. De kans blijft groot dat de techaandelen ook de eerstvolgende jaren nog minstens even goed presteren als de referentie-indexen. Het zal lastig blijven zonder technologiewaarden in de portefeuille de indexen te verslaan.