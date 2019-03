Tekort aan ijzererts door dodelijke dambreuk

Eveneens in Brazilië werd in november 2015 de Samarco-mijn (joint venture tussen Vale en BHP Billiton) door een gelijkaardig ongeval getroffen. De Braziliaanse overheid trok onmiddellijk de exploitatievergunning in, maar de impact gaat verder dan enkel de betrokken mijn. Die is met een jaarlijkse output van 30 miljoen ton of minder dan 2 procent van de groepsproductie niet zo belangrijk voor Vale. Maar het bedrijf moet nu wel alle stuwdammen die op een gelijkaardige manier gebouwd zijn, aan een bijkomende inspectie ond...