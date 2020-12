Het is niet zeker waar de waardedaling van de Turkse lira zal eindigen.

Terugblik op 2020

Sinds begin dit jaar is de Turkse lira met ongeveer 50 procent in waarde gezakt tegenover de euro. De Turkse centrale bank (CBRT) heeft een belangrijk aandeel in de voortdurende val van de lira. Voor president Recep Tayyip Erdogan zijn lage rentes de oplossing voor alles wat het land teistert: de slabakkende groei en de oplopende inflatie. Renteverhogingen zijn uit den boze. Toch heeft de CBRT de rente onlangs opgetrokken. De rentestap was het eerste echte wapenfeit van de onlangs aangetreden gouverneur Naci Agbal. Het herstel van de Turkse munt was maar tijdelijk. De renteverhoging brengt het belangrijkste tarief naar 15 procent. Dat is eindelijk hoger dan de inflatie. Doordat de rente lange tijd onder het niveau van de inflatie bleef, erodeerde de waarde van de lira structureel. Daardoor was het voor internationale beleggers niet interessant om vermogen in lira aan te houden.De verwachtingen voor de economieDe inflatie ligt dicht bij 12 procent. Dat is meer dan het dubbele van de doelstelling van 5 procent. De centrale bank trok de inflatieverwachtingen voor eind 2020 en 2021 op met liefst 320 basispunten, tot respectievelijk 12,1 en 9,4 procent. Door de forse renteverhoging is de reële rente is nu weer positief. De geopolitieke context spaart de economie ook niet. Turkije ligt met heel wat andere landen in de clinch. Zo doet de Turks-Russische oorlog in Nagorno-Karabach de economie geen deugd. De verwachtingen voor de muntDe negatieve rente was niet bepaald een troef voor de munt van een opkomende economie met zo goed als bestendige tekorten op de lopende rekening. Intussen is dat euvel wat verholpen, maar de argwaan tegenover de lira blijft groot. Het is niet zeker waar de waardedaling van de Turkse lira zal eindigen. De munt lijkt wel in een bodemloze put te zijn gevallen. Zowel bij S&P als bij Moody's is het land niet langer investment grade.