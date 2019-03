Zilver blijft spotgoedkoop

Zilver werd vorig jaar bijna 10 procent goedkoper en in november werd zelfs het laagste peil in bijna drie jaar bereikt. Het goedkoopste edelmetaal noteert nog altijd tegen minder dan een derde van de topkoers uit 2011 en uitgedrukt in euro werd zilver voor de vijfde keer in de voorbije zes jaar goedkoper. Zilver bleef ook opnieuw achter op goud, dat iets meer dan 2 procent moest inleveren. Samen met platina was zilver in 2018 het slechtst presterende edelmetaal.

...