Zilver blijft erg goedkoop in vergelijking met goud. De goud-zilverratio ligt nog altijd ver boven het historische gemiddelde.

De coronacrisis trof zilver een stuk harder dan goud. De prijs van het goedkoopste edelmetaal viel terug tot minder dan 12 dollar per troy ounce, het laagste peil sinds 2009. De goud-zilverratio bereikte een historisch record van 127. Minder dan drie maanden na het dieptepunt is de zilverprijs met meer dan de helft opgeveerd en zakte de prijsverhouding tussen goud en zilver naar 96. Dat is nog altijd flink boven het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Zilver blijft dus erg goedkoop in vergelijking met goud. We maken een update van de selectie van begin dit jaar. De portefeuillewaarden First Majestic Silver (zie aandelenanalyse in nummer 23) en Pan American Silver (zie p.118) blijven we apart en uitgebreid bespreken.

...

De coronacrisis trof zilver een stuk harder dan goud. De prijs van het goedkoopste edelmetaal viel terug tot minder dan 12 dollar per troy ounce, het laagste peil sinds 2009. De goud-zilverratio bereikte een historisch record van 127. Minder dan drie maanden na het dieptepunt is de zilverprijs met meer dan de helft opgeveerd en zakte de prijsverhouding tussen goud en zilver naar 96. Dat is nog altijd flink boven het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Zilver blijft dus erg goedkoop in vergelijking met goud. We maken een update van de selectie van begin dit jaar. De portefeuillewaarden First Majestic Silver (zie aandelenanalyse in nummer 23) en Pan American Silver (zie p.118) blijven we apart en uitgebreid bespreken.De impact van de coronacrisis op de activiteiten van Hecla Mining (ticker HL US) bleef al met al beperkt. Toch werden de jaarprognoses licht neerwaarts bijgesteld na de tijdelijke productiestop. Het aandeel van zilver in de groepsomzet bedraagt amper een kwart. Goud staat in voor ongeveer 60 procent van de omzet en zink en lood voor respectievelijk 11 en 4 procent. Casa Berardi (goud in Québec) en San Sebastian (goud en zilver in Mexico) moesten enkele weken sluiten, maar zijn intussen grotendeels weer operationeel. De impact is gespreid over zowel het eerste als het tweede kwartaal. De zilverproductie steeg met 2 procent op jaarbasis naar bijna 3 miljoen troy ounce, maar bij goud was er een achteruitgang met 5 procent naar 57.000 troy ounce. De gemiddelde ontvangen prijs per troy ounce verkocht zilver bedroeg in het eerste kwartaal slechts 14,48 dollar tegenover een gemiddelde marktprijs van 16,94 dollar. Dat is het gevolg van een ongelukkige timing van de verkopen. Ze vonden vooral in de tweede helft van maart plaats toen de zilverprijs op de bodem stond. De productieprognose voor zilver werd met 200.000 troy ounce verlaagd naar 10,9 tot 11,9 miljoen troy ounce. Ook de productieverwachtingen voor goud werden met ongeveer een tiende verlaagd naar 195.000 tot 208.000 troy ounce. Hecla creëerde wat financiële ademruimte door 210 miljoen dollar te onttrekken aan de openstaande kredietlijn. De obligatielening van 506 miljoen dollar die volgend jaar zou vervallen, werd vervangen door een nieuwe van 475 miljoen dollar met de afloopdatum in 2028. Hecla heeft een lage waardering en zal profiteren van de steeds betere vooruitzichten voor goud en zilver. Hecla blijft daarom koopwaardig, maar is niet de favoriet bij de zilvermijnen.Het aandeel van het Amerikaanse Coeur Mining (ticker CDE US) noteerde begin dit jaar boven 8 dollar om in maart een dieptepunt van minder dan 2 dollar te bereiken. Van de vijf operationele mijnen van de groep bleven de drie op Amerikaanse bodem (Kensington, Wharf en Nevada) de hele tijd open. Palmarejo moest van de Mexicaanse overheid het grootste deel van april en mei gesloten blijven. Silvertip in Canada ging al eind februari dicht maar dat had niets te maken met de coronacrisis. Door de forse daling van de lood- en de zinkprijzen was het niet langer rendabel de mijn open te houden. Coeur besliste daarom om een waardevermindering van 251 miljoen dollar te boeken op het eind 2017 aangekochte Silvertip. In het eerste kwartaal bleef de output op jaarbasis nagenoeg ongewijzigd op 85.000 troy ounce goud en 2,7 miljoen troy ounce zilver. Palmarejo blonk uit met een productieklim van respectievelijk 36 en 44 procent voor goud en zilver. Rochester (Nevada, -28%) was dan weer een tegenvaller. Later dit jaar starten uitbreidingswerken aan de mijn. Door de sluiting in februari daalde de zilverproductie bij Silvertip met 42 procent. Per saldo waren de operationele mijnactiviteiten licht verlieslatend, wat gezien de prijsstijgingen in het eerste kwartaal eerder ontgoochelend was. Het grootste probleem van Coeur is de aanhoudende verwatering van de aandeelhouders. De groep wil opnieuw voor 100 miljoen dollar aandelen uitgeven om de schulden af te bouwen, wat tegen de huidige koers neerkomt op ruim 18 miljoen bijkomende aandelen. Dat zou het totaal boven 260 miljoen brengen of 30 procent meer dan een jaar eerder. Het voorbije decennium is het aantal uitstaande aandelen verdrievoudigd en dat heeft een nefaste impact op de winst per aandeel. Coeur keek op het einde van het eerste kwartaal aan tegen een nettoschuld van 290 miljoen dollar. Coeur heeft een hedgingprogramma opgezet om zich in te dekken tegen schommelingen in de goud- en valutaprijzen. Voor dit jaar gaat het om 153.000 troy ounce die tussen 1447 en 1826 dollar worden verkocht. Ook voor volgend jaar werd al 99.000 troy ounce voor verkoop vastgelegd. We zijn een koele minnaar van zulke hedgingprogramma's. Bij een verder herstel van de zilverprijs zal ook Coeur profiteren, maar wegens de aanhoudende onzekerheden zouden we op dit moment niet meer dan anderhalve keer de boekwaarde of 4,5 dollar betalen voor het aandeel.De operationele activa van Hochschild Mining (ticker HOC LN) bestaan uit twee mijnen in Peru (Immaculada en Pallancata) en een participatie van 51 procent in het Argentijnse San José. Daarnaast beschikt de Zuid-Amerikaanse groep nog over het recht om 60 procent van het historische Snip-project in Canada te verwerven. De Peruaanse mijnen gingen tussen half maart en eind mei op slot als gevolg van de coronamaatregelen. San José mocht al in april weer worden opgestart. De drie mijnen leverden in het eerste kwartaal gezamenlijk 8,1 miljoen troy ounce zilverequivalent op (3 miljoen troy ounce zilver en 59.000 troy ounce goud). Eerder dit jaar stelde het management voor 2020 een output van 36 miljoen troy ounce zilverequivalent voorop tegen kosten tussen 12,1 en 12,5 dollar per pond. Die prognose werd intussen ingetrokken en er zijn nog geen nieuwe. We schatten de impact van iets meer dan twee maanden inactiviteit op ongeveer 6 miljoen troy ounce zilverequivalent. Hochschild besloot het slotdividend (12 miljoen dollar) niet uit te keren. Met 178 miljoen dollar aan liquiditeiten en een nettoschuld van slechts 36 miljoen dollar beschikt het nochtans over een sterke balans. Met het BioLantanidos Rare Earth-project (zeldzame aardmetalen) in Chili hoopt de groep op termijn de gewilde elementen terbium, dysprosium, neodymium en praseodymium te ontginnen. Het Volcan-goudproject in Maricunga (Chili) met 9 miljoen troy ounce aan reserves maar wel low grade (goudarme ertsen) blijft een wildcard voor de groep. Pluspunten van Hochschild zijn de stevige financiële positie, het exploratiepotentieel met verschillende clusters van voormalige mijnen in Zuid-Peru en de lage waardering in verhouding tot de concurrentie. Elke correctie is een koopkans.Fortuna Silver Mines (ticker FSM US) kende dit jaar een lastige start met een productie die in het eerste kwartaal met 2,6 miljoen troy ounce zilverequivalent 15 procent lager lag dan een jaar eerder. Verliezen op valutaposities zorgen bovendien voor een negatief nettoresultaat van 2,2 miljoen dollar. San José in Mexico bleef tussen 31 maart en 25 mei dicht, maar is intussen opnieuw op kruissnelheid. De output in het tweede kwartaal zal vooral komen van Caylloma in Peru. De bouw van het Lindero-goudproject liep vertraging op, maar werd vorige maand weer opgestart. Met 88,5 miljoen dollar in kas zijn er geen financiële zorgen. Fortuna gaf in mei nog 23 miljoen aandelen uit tegen 3 dollar per stuk, wat 69 miljoen dollar opleverde. Het aandeel blijft speculatief koopwaardig.Endeavour Silver (ticker EXK US) kreeg dit jaar al enkele tegenslagen te verwerken. De drie operationele ondergrondse goud- en zilvermijnen van de groep bevinden zich in Mexico, dat erg streng was in zijn anti-coronamaatregelen en de mijnbouwactiviteiten bijna twee maanden stillegde. De impact op de cijfers van het eerste kwartaal bleven nog beperkt met een daling van de output met 16 procent naar 1,5 miljoen troy ounce zilverequivalent. Verder kwam er tegenvallend nieuws van het Terronera-exploratieproject. Bij de aanpassing van de haalbaarheidsstudie moesten een aantal prognoses neerwaarts worden bijgesteld. Details zijn er nog niet maar die worden binnenkort bekendgemaakt. Endeavour haalde vorige maand ook 23 miljoen dollar op in een kapitaaloperatie waardoor er extra financiële ademruimte is. Het risicoprofiel van Endeavour is verder toegenomen. Enkel speculatief koopwaardig.