Terugblik op 2020Sinds 23 maart verstevigt de Zweedse kroon. De munt is zo'n 2 procent meer waard tegenover de euro sinds begin dit jaar. De centrale bank behoudt de rente op 0 procent. De economie vertoonde al voor de covid-19-uitbraak tekenen van verzwakking. De open Zweedse economie ontsnapt niet aan een recessie. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht een krimp van 4,7 procent. Maar de overheid nam maatregelen om de negatieve effecten van de pandemie te verzachten, ter waarde van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsfinanciën zijn gezond en er is een overschot op de lopende rekening. Daar staat tegenover dat de werkloosheid vrij hoog is (8,3%), en dat de gezinnen veel schulden hebben. Dat heeft onder meer te maken met de hoge vastgoedprijzen. De centrale bank waarschuwt voor een vastgoedbubbel.De verwachtingen voor de economieDe Zweedse economie zal het hoogstwaarschijnlijk beter doen dan de economie van de eurozone. Zweden heeft een overschot op de betalingsbalans en het begrotingstekort is relatief klein. Voorts heeft de centrale bank aangegeven dat ze haar monetair beleid soepel zal houden, om de economie te steunen.De verwachtingen voor de Zweedse kroonWe denken dat de Zweeds kroon zal stijgen ten opzichte van de euro en de dollar in 2021. De kroon doet het goed wanneer de beleggers optimistisch en de mondiale handel en de groei verbeteren. Dat is niet onmogelijk voor 2021. Daar komt bij dat ook de Zweedse kroon een sterke basis heeft. Tot slot is de Zweedse kroon de meest ondergewaardeerde valuta van de belangrijkste munten. Een investering in Zweedse kroon biedt echter bijna geen rentevoordeel ten opzichte van de euro.