De Zwitserse frank zou in 2021 uit zichzelf kunnen dalen ten opzichte van de euro, zonder tussenkomst van de centrale bank.

Terugblik op 2020

Beleggers kopen de Zwitserse frank als ze bezorgd zijn over de ontwikkelingen in Europa en de opkomende markten. De frank is daardoor met 8 procent gestegen ten opzichte van de dollar en met 0,5 procent ten opzichte van de euro. Maar de Zwitserse centrale bank heeft veel op de valutamarkten geïntervenieerd om de stijging van de frank te stoppen. Voorts heeft de pandemie meer huisgehouden in de Verenigde Staten dan in Zwitserland. De inflatie is al geruime tijd negatief in het Alpenland (-0,68%). Dat is uitzonderlijk. Theoretisch stijgt de waarde van de frank daardoor terwijl inflatie in vrijwel elk ander land leidt tot een waardevermindering van de munt. Anderzijds is ook de rente negatief (-0,75%).Zwitserland heeft één van de sterkste begrotingen van de belangrijkste valuta's. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat het begrotingstekort is gestegen, maar het is laag in vergelijking met andere landen. Daarnaast heeft Zwitserland een groot overschot op de lopende rekening. De economie heeft het minder slecht gedaan dan andere landen tijdens de pandemie en het economische herstel in 2021 zal groter zijn dan dat van vele andere landen.De Zwitserse frank heeft niet de liquiditeit zoals de dollar. Zwitserland heeft een open economie en een sterke frank werkt negatief. Daarom probeert de centrale bank de stijging van de frank af te remmen. Dat doet de Zwitserse centrale bank al jaren en daar komt in 2021 waarschijnlijk geen verandering in. Ze stopt er waarschijnlijk pas mee als de frank uit zichzelf daalt ten opzichte van de euro. Dat zou kunnen gebeuren in 2021.